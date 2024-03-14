نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، حيث تعود الأجواء الشتوية والظواهر الجوية العنيفة بداية من اليوم بشكل تدريج وسط تحذيرات لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون لوجود الأتربة العالقة في الجو.

وقال هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





وأفادت الأرصاد إننا سنشهد بداية من اليوم عودة الأجواء الشتوية والظواهر الجوية العنيفة وحتى منتصف الأسبوع القادم.

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