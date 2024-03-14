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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يأمر بإزالة شونة مواد بناء على أرض زراعية فى شبين القناطر

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22  لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية اليوم بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه مشددا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.


وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها .

القليوبية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية مدينة شبين القناطر محافظ القليوبية قرية نوى

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