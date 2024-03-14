انا مش نكرة.. خناقة قوية بين زوجة وشقيقة أحمد طنطاوي بعد وقفة النقابة

أنا مش ست نكرة يادكتورة.. هكذا ردت رشا قنديل زوجة عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي على شقيقته حنان .. وبدأت القصة بمشادة كلامية تحولت إلى خناقة وخلاف بين الإعلامية رشا قنديل زوجة عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، وحنان طنطاوي شقيقة أحمد طنطاوي، وذلك بسبب قيام حنان بالمشاركة بوقفة أمام نقابة الصحفيين وذكر أسماء من ضمن اللجنة التأسيسية لتيار الأمل.

انا مش نكرة يا دكتورة حنان

وعبرت الإعلامية رشا قنديل عن رفضها لما فعلته حنان طنطاوي قائلة:" انا مش ست نكرة يا دكتورة حنان والناس كلها تعرفني ومش بقول كلام وخلاص".

وطالبت رشا قنديل من حنان طنطاوي عدم ذكر الأسماء لحين الحصول على موافقة منهم، ولكن حنان نشرت البوست دون الحصول على الموافقة، ومنها بدأت الخلافات.