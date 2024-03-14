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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى وتيرة منذ عام .. هبوط سعر سهم شركة أرامكو السعودية

أرامكو - ارشيفي
أرامكو - ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن سهم شركة أرامكو السعودية هبط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 2.5% وهي تعد أعلى وتيرة في عام.


جاء ذلك مع تداول السهم دون أحقية أرباح، وبالتزامن مع تقارير صحفية بشأن ضم بنوك أمريكية للمشاركة في طرح ثانوي يتوقع أن يكون أكبر طروحات الأسهم بالسنوات الأخيرة.

وكانت أرامكو السعودية أكدت أن عملية نقل بعض من أسهمها لمحافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة هي عملية خاصة، مشيرة إلي أنها ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وذكرت أرامكو في بيان لها أن الدولة تظل المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهم أرامكو.

وأكدت أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.

وأضافت : كما أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحَوْكَمة فيها.

وأشارت أرامكو إلى أنها ستعلن عن أي تطوُّر جوهري في حينه، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
 

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