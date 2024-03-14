عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي السابق يعلن عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك

صدى البلد

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين، اليوم الخميس، عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك.

و أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، وتوعدت الصين باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، مشبهة تلك الخطوة بتصرفات قطاع الطرق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين إن مشروع القانون الجديد "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".

كما أردف لدى سؤاله عن المشروع "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".

كذلك، اعتبر أن "الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد والقوانين يخدم العالم أم نفسه".

الأقتصادية الإجراءات اللازمة الخميس الخارجية الاقتصاد الإجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

موضوعات متعلقة

استشهاد منفذ عملية الطعن بمستوطنة بيت كاما

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بـ "بيت كاما" جنوب كريات جات

أوكرانيا: الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية في كييف تعد تجاهلا صارخا للقانون الدولي

وزير البيئة اليمني: غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل كارثة كبيرة

الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

عزف السلام الوطني.. السفيرة رجاء الوكيل تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البنيني

السفير الأمريكي باليمن: إيران مستمرة في دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة

الكرملين: بوتين لم يهدد باستخدام أسلحة نووية

ترشيحاتنا

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر في البحرية الفرنسية

وزير الخزانة الأمريكي السابق يعلن عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك

فرج عامر: محمد صلاح حصل على أفضل عقد للاعب كرة قدم بالسعودية

كسروا أجهزة طبية.. قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة مستشفى العجوزة

2000 جنيه للأطباء و1600 للأسنان والصيادلة.. صحة النواب تنتصر للجيش الأبيض

انا مش نكرة.. خناقة قوية بين زوجة وشقيقة أحمد طنطاوي بعد وقفة النقابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

اللي اتعمل فيه لا يخطر ببال.. بكاء مصطفى كامل بسبب حلمي بكر.. اعرف الحكاية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ