وزير الخزانة الأمريكي السابق يعلن عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوشين، اليوم الخميس، عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك.

و أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، وتوعدت الصين باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، مشبهة تلك الخطوة بتصرفات قطاع الطرق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين إن مشروع القانون الجديد "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".

كما أردف لدى سؤاله عن المشروع "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".

كذلك، اعتبر أن "الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد والقوانين يخدم العالم أم نفسه".