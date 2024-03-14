تواصل المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا لليوم الثالث| شاهد

أعلنت إيران وروسيا والصين، أنها ستجري تدريبات مشتركة تحت اسم "حزام الأمن البحري - 2024" خلال الفترة من 11 إلى 15مارس الجاري بالقرب من خليج عُمان، وأشارت إلى أن هدفها هو "العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري"، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”

وفقاً للتقرير،قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن مجموعة من سفنها الحربية وصلت إلى إيران للمشاركة في تدريبات مع بكين وطهران في خليج عُمان وبحر العرب.

وذكرت الوزارة الروسية، أن التدريبات المشتركة "ستشارك فيها سفن حربية وطائرات"، لافتةً إلى أن "الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عُمان في بحر العرب، والغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري".