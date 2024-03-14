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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في رمضان

صدى البلد

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده وفعالياته وفعالياته، فهو  يسعى دائما إلى تدخل مباشر وسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، وفيما يلي مساهمات مؤسسات وأمانات المحافظات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الموسم الرمضاني 2024.

وأضاف التحالف الوطني أنّ إجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين من توزيعات التحالف الوطني، بإجمالي متوسط تكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيها.

وأوضح التحالف الوطني أنّ إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليون و752 ألفا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855,500 1014 جم بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة المطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جم.

ولفت التحالف الوطني إلى أنّ إجمالي توزيع اللحوم بلغ 1230 طن لحوم الجمالي لمليون و234 ألف مستفيد، اجمالي متوسط التكلفة 370 مليونا و800 ألف جنيه، بينما بلغ توزيع كروت وكوبونات مساعدات إجمالي 203 آلاف كراتين وكوبونات شراء بإجمالي 203 آلاف مستفيد بإجمالي متوسط التكلفة 81 مليونا و200 ألف جنيه.

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