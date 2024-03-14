عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تنظم ورشة عمل عن كيفية إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ان قطاع الدراسات العليا والبحوث نظم ورشة عمل تفاعلية لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة وكيفية دخول تلك المجلات إلى التصنيف العالمي وإدراجها، وذلك فى ضوء اهتمام الجامعة بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية .

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد أسعد مراد الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية الصادرة من مختلف كليات الجامعة ومدير مركز ادارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة.

 

وأشار الدكتور إيهاب الببلاوي الي أن الفترة الماضية شهدت  تطوراً مذهلاً في تقنيات النشر العلمي وأدواته، حيث ذللت تلك التقنيات العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر، مشيراً أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدداً من الإشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن هذه المواقع ، حيث تعد أهمية هذه الخطوة والفوائد التي تعود على الباحثين والمؤسسة الأكاديمية بشكل عام.

توصيل مياه الشرب بالمجان لـ 500 أسرة أولى بالرعاية بقرى الشرقية

وأكد "الببلاوي" علي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة الزقازيق المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية ، موضحاً أن هناك عدد من المجلات العلمية حالياً صادرة من كليات الجامعة المختلفة ولها رقم إيداع دولي، مضيفاً أن جامعة الزقازيق تسعى وتهدف إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة.

وفى ذات السياق قام المحاضر باستعراض الاشتراطات والآليات المطلوبة للنشر على القواعد البيانات المختلفة مثل  Scopus و DOAJ و PubMed و PubMed Central وغيرها لفهرسة وتبويب المجلات عليها وكذلك الدعم المطلوب من الجامعة لدعم هذه المجلات ومساعدتها على رفع تصنيفها او مساعدتها علي أن تكون مفهرسة على قواعد البيانات العالمية، بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دولياً.

إدارة المشروعات الأستاذ بكلية الطب الابتكار وريادة الأعمال البحث العلمي والنشر الدولي التصنيف الدولي للجامعات التصنيف الدولي الدراسات العليا والبحوث الشرقية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى المشروعات المجلات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

فيتش: إصلاحات مصر الاقتصادية ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك

نقل فريدة سيف النصر إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة

شاهد.. قوافل الداخلية تجوب المحافظات لتوزيع السلع على المواطنين

بماذا ننطق عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة»؟ سنة مهجورة يغفلها الكثيرون

خلال المجموعة الاقتصادية.. رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية

الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تشن 4 غارات على منطقة الجاح في الحديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

لدعم الأمن بالمنطقة.. تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البحرية المصرية والفرنسية

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

اللي اتعمل فيه لا يخطر ببال.. بكاء مصطفى كامل بسبب حلمي بكر.. اعرف الحكاية

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ