جامعة الزقازيق تنظم ورشة عمل عن كيفية إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ان قطاع الدراسات العليا والبحوث نظم ورشة عمل تفاعلية لرؤساء تحرير المجلات العلمية الصادرة من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة وكيفية دخول تلك المجلات إلى التصنيف العالمي وإدراجها، وذلك فى ضوء اهتمام الجامعة بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية .

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد أسعد مراد الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ورؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية الصادرة من مختلف كليات الجامعة ومدير مركز ادارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة.

وأشار الدكتور إيهاب الببلاوي الي أن الفترة الماضية شهدت تطوراً مذهلاً في تقنيات النشر العلمي وأدواته، حيث ذللت تلك التقنيات العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر، مشيراً أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدداً من الإشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن هذه المواقع ، حيث تعد أهمية هذه الخطوة والفوائد التي تعود على الباحثين والمؤسسة الأكاديمية بشكل عام.

وأكد "الببلاوي" علي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة الزقازيق المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية ، موضحاً أن هناك عدد من المجلات العلمية حالياً صادرة من كليات الجامعة المختلفة ولها رقم إيداع دولي، مضيفاً أن جامعة الزقازيق تسعى وتهدف إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة.

وفى ذات السياق قام المحاضر باستعراض الاشتراطات والآليات المطلوبة للنشر على القواعد البيانات المختلفة مثل Scopus و DOAJ و PubMed و PubMed Central وغيرها لفهرسة وتبويب المجلات عليها وكذلك الدعم المطلوب من الجامعة لدعم هذه المجلات ومساعدتها على رفع تصنيفها او مساعدتها علي أن تكون مفهرسة على قواعد البيانات العالمية، بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دولياً.