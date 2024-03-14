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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال أول 4 أيام من رمضان.. إعلان اورنچ في صدارة الترند ويحصد 130 مليون مشاهدة

صدى البلد

في جو من التفاؤل والبهجة، وبنجاح منقطع النظير على مستوى المشاهدات وردود الأفعال الإيجابية والتفاعل الجماهيري المدهش، أطلقت اورنچ حملتها الترويجية في رمضان 2024، والتي يترقبها الجمهور بشكل موسمي في الشهر الكريم، لتبث هذا العام دعاية تلفزيونية تسلط الضوء على الطباع الأصيلة والفريدة التي يتميز بها الشعب المصري عن بقية شعوب العالم تحت شعار "أصلنا واحد طبعنا غالب".

وبالصوت الغنائي الساحر للنجم الكبير حسين الجسمي، الذي أصبح من أكثر الأصوات المألوفة التي تربط بين رمضان واورنچ والمصريين، جاءت الدعاية التلفزيونية لـ اورنچ في رمضان مستلهمة وحدة المجتمع المصري والتشابه الكبير بين صفات المصريين وطباعهم وردود أفعالهم وأسلوب تفكيرهم في جميع محافظات مصر، خاصة ما يشتهر به المصريين من ارتباطهم بالنكتة وخفة الظل والجدعنة والشهامة والصبر والكرامة والرضا والقناعة.

وشهد الإعلان التلفزيوني أيضا ظهور خاص للنجم الكبير أحمد عز الذي تنتشر شعبيته الهائلة بين شرائح وفئات كبيرة من المصريين عبر مختلف الأعمار، في مشهد معبر للغاية مع أهالي المطرية الذي يشتهرون بتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في مصر كل عام، ضمن مواقف تعكس علاقة اورنچ بالشعب المصري حول البقاء "دائما مع بعض".

وقد حظي الإعلان بتفاعل جماهيري كبير ومدهش، وحقق أكثر من 130 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواص الاجتماعي في الأيام الأربعة الأولى من رمضان، كما تصدر "الترند" كأكثر الأعمال الغنائية والفنية مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة "يوتيوب ، فيسبوك، إنستجرام وغيرها"، فضلا عن حصده سيل من التعليقات الإيجابية إذ جذبت فكرة الإعلان ملايين المصريين الذين علقوا وتحدثوا عن المواقف التي تبرهن صحة ما ورد من صفات للمصريين في الإعلان كالذكاء والأصالة وحسن المعشر والتلقائية. 

لمشاهدة الاعلان برجاء الضغط على الرابط https://youtu.be/BTGmmHY5DW4?si=Vx-2hcy5BWmXczM9

أورنچ حسين الجسمي احمد عز

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