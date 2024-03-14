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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح الدين: أتعرض عليا العمل في الأهلي ولكني فضلت الإعلام

صدى البلد

كشف وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه تم التفاوض معه أكثر من مرة للعمل بالقلعة الحمراء والدخول لجنة الكرة ولكن فضل العمل فى الإعلام .

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات ببرنامج “نجوم فى عز الظهر” عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7، "عملت فى التدريب بالنادى الاهلى فى قطاع الناشئين حيث قمت بتدريب مواليد 1998 و 1995 وكان أبرزهم رمضان صبحى ومحمود تريزيجيه و أحمد ياسر ريان.

وأضاف وليد صلاح الدين من أفضل قرارات حياتى الإنتقال إلى نادى الاتحاد السكندرى وكنت أتمنى تحقيق بطولة مع فريق سيد البلد.

أحمد ياسر ريان الاتحاد السكندري النادي الأهلي القلعة الحمراء اون سبورت اف ام

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