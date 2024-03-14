رفع الأثقال يضيف 5 ذهبيات جديدة لمصر في دورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر لرفع الأثقال 6 ميداليات جديدة في منافسات اليوم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكنت الرباعة شيماء علي لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، من تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن+87 كجم.



كما حصدت الرباعة فاطمة صادق لاعبة منتخب مصر، ثلاثة ميداليات بواقع ذهبيتين في الخطف والمجموع وميدالية فضية في الكلين والنتر، في منافسات وزن 87 كجم.

وبذلك تكون قد نجحت بعثة منتخب مصر في رفع الأثقال في إضافة 6 ميداليات جديدة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).