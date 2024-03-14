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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب حازم الجندي يطلق مسابقة اعرف بلدك الرمضانية السنوية لتنمية الوعي المجتمعي

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

للعام الثالث علي التوالي، أطلق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، و رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، المسابقة الرمضانية (اعرف بلدك )، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتي شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بعد نجاح المسابقة في نسختيها الماضيتين.

 

وتستهدف المسابقة المخصصة لأبناء محافظة الغربية، تعزيز الوعي والتنوير، حيث تتناول معلومات عن معالم ورموز وأعلام محافظة الغربية بشكل خاص، ومصر بوجه عام، كما قرر الجندى زيادة عدد الفائزين إلى ٢٠ فائزا تشجيعا لأبناء المحافظة علي المشاركة، حيث يتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة .

ولم تكن المسابقة هي الحدث الثقافي الوحيد، الذي يتبناه المهندس حازم الجندي، بل تنوع الاهتمام بالوعي والتنوير الثقافي رحلات مجانية لمعرض الكتاب ومسابقة حفظ وترتيب القرآن الكريم وعدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام.

 

وفي هذا السياق، يقول النائب حازم الجندي، إن المسابقة تستهدف تنمية الوعي بالشخصيات ذات الأثر التاريخي، من أبناء محافظة الغربية، والمعالم التاريخية والثقافية بمحافظة الغربية التي ننتمي إليها بشكل خاص، ومصر بشكل عام، مؤكدا أن ما يقوم به  جزء من الدور المجتمعي الذي يجب أن يقوم  به المجتمع المدني و الأحزاب، من خلال المساهمة في تنمية الوعي والثقافة لدي المواطنين، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

 

وأضاف"الجندي"، أن ما نقوم به جزء من واجبنا تجاه مجتمعنا، مشددا علي ضرورة الانخراط في الشارع، والعمل علي معالجة مشكلات المجتمع، خاصة أن قضية الوعى أحد القضايا المصيرية كونها تمس الأمن القومي المصري، لذلك يحب أن يكون للمجتمع المدني والأحزاب إلي جانب الإعلام دورا فيها.

المسابقة الرمضانية اعرف بلدك موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك الغربية الفائزين

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