الجزائر.. تحذير شديد اللهجة من سلطة ضبط السمعي البصري للقنوات التلفزيونية

حذّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر ، اليوم الخميس، قنوات تلفزيونية من "التمادي في بثّ الفواصل الإعلانية "، خلال شهر رمضان.

ودعت سلطة السمعي البصري القنوات إلى احترام خصوصية العائلات الجزائرية.



واكدت أنّ التمادي في إطالة الفواصل الإعلانية شكّل إضرارًا بمصلحة المشاهد، وتجاوزًا للوقت المخصص لبثّ الرسائل الإشهارية."

وشددت وجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري"، داعيةً "جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية واحترام خصوصية العائلات الجزائرية."

ومعلومٌ أنّ القنوات التلفزيونية في الجزائر تعرف غزارة في الومضات الاعلانية خلال الشهر الفضيل وهذا راجعٌ إلى التعاقدات مع مؤسسات إنتاج البرامج الرمضانية.

كما فرضت شركات الإنتاج في عقودها مع القنوات التلفزيونية -في ظل غياب نص واضح للإشهار التلفزي- توقيت الذروة لبثّ الفواصل الاعلانية، ويكون ذلك مع وقت الإفطار أو مع كلّ برنامج يلقى مشاهدات عالية.