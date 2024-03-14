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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضم الجزيري ومفاجأة بشأن معلول.. قائمة منتخب تونس فى كأس العاصمة

صدى البلد

شهدت قائمة منتخب تونس لمعسكر مارس الحالي، الذي سيشارك في منافسات الدورة الودية الرباعية في مصر، مفاجأة باستبعاد علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، وانضمام سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك.

وضمت قائمة منتخب تونس اللاعب سيف الدين الجزيري، في حين غاب علي معلول عن معسكر مارس الحالي، وجاءت القائمة كالتالي:

يشار إلى أن منافسات كأس العاصمة الإدارية الجديدة للرياضة ستنطلق يوم 22 مارس بمباراة الافتتاح بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب النيوزيلندي، وتليها مباراة المنتخب التونسي مع المنتخب الكرواتي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 25 مارس، بينما ستكون المباراة النهائية وعملية التتويج في 26 مارس.

 

المنتخب الكرواتي المنتخب التونسي العاصمة الإدارية الجديدة سيف الدين الجزيري منتخب تونس

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