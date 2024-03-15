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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربـها بـشومة.. مقاول ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة| والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن أحد يتخيل أن يصل الشجار بين الزوجين في محافظة القليوبية، إلى هذه المرحلة الصادمة، بعد أن وصلت الزوجة إلى المستشفى جثه هامدة، بادعاء أنها سقطت على رأسها، إلا أن الأطباء شكوا في الأمر، ليكتشف بعد ذلك أن السبب في الوفاة ضربة في الرأس بشومة، وهو ما كان الزوج قد قام به قبل أن يوصلها للمستشفى بنفسه، في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة، بإدعاء سقوطها على رأسها. 

قرار عاجل ضد المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بدائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات زوجية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي. 

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ  من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية. 

وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي  "رانيا.ج"  علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.

كما دلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول اإخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح  "شومة" المستخدم" فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الزوجة القليوبية مقاول شومة الزوج محافظة القليوبية

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