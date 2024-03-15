عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتحلوا صفة رجال شرطة| لغز سرقة 2.8 مليون جنيه من تاجر عملة

صدى البلد

نجحت أجهزة الأمن في فك لغز قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على أموال مواطنين بالإسكندرية أثناء قيامهم بتغيير عملات أجنبية، وذلك بعد انتحالهم صفة رجال أمن، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته، كما تبين من التحقيقات أن المسئول عن هؤلاء هو شخص قريب من الشخص الذي يقوم بتغيير العملات الأجنبية. 

تفاصيل الواقعة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتفاق من خلال عاطلين (مقيمين بدائرة القسم) مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه بعملات أجنبية.

 

ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة، فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.

 

وقاموا باصطحابه داخل سيارته الملاكى وكذا اصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة، وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص، ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين ولاذ الباقى بالهرب. 

 

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص من بينهم مالك المنزل محل البلاغ، وبحوزتهم “المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة الميكروباص المُستخدمة فى الواقعة”.

 

وبمواجهتهم، أقر مالك المنزل بأنه استعان بباقى المتهمين على ارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المجنى عليهم. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن لغز الاسكندرية العملة عملات اجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة الأولى في رمضان.. تنقل من الجامع الأزهر

تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني في ولاية أويتا الجنوبية

الدينار الكويتي يتراجع 4 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم في مصر

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ الأزهر يرد

انتحلوا صفة رجال شرطة| لغز سرقة 2.8 مليون جنيه من تاجر عملة

هل وضع المراهم على الجلد يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ