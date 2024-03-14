عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. السعودية تؤسس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت المملكة العربية السعودية تأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء حيث تراعي الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية. 

من جانبها؛ أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الشركة تهدف إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030..

كما تهدف تلك الشركة، إلى بناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات "نادك" و"المتحدة للأعلاف" في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة.

وتعمل الشركة الجديدة، أيضا على تطوير عددٍ من المشروعات الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية، لضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير مُنتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

عشقه المصريون وغنت له أم كلثوم.. من هو عُمر الخيام وما علاقته بمسلسل الحشاشين؟

الدولار ينخفض 65 قرشا بالبنوك.. تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

أخبار السيارات| إرشادات للحفاظ على مقصورة العربية بـ نهار رمضان .. مقارنة بين جاك j7 و إم جي 6 موديل 2024

قيمة زكاة الفطر والفدية| توجيهات من دار الإفتاء لعام 2024.. تفاصيل

فيه ليلة خير من ألف شهر.. أحمد عمر هاشم: شهر رمضان منحة ربانية

حسام حسن ولاعبو المنتخب يوجهون رسالة خاصة للجماهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفتح النفس .. لعزومات رمضان جربي صينية دجاج بالتورتيلا في الفرن

أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ