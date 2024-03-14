لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. السعودية تؤسس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

أعلنت المملكة العربية السعودية تأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء حيث تراعي الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

من جانبها؛ أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الشركة تهدف إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030..

كما تهدف تلك الشركة، إلى بناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات "نادك" و"المتحدة للأعلاف" في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة.

وتعمل الشركة الجديدة، أيضا على تطوير عددٍ من المشروعات الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية، لضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير مُنتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء.