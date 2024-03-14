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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

58.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 58.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة.

 وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 512.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.961 مليار ورقة منفذة على 750 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 338.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.013 مليار ورقة منفذة على 869 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.91% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.09%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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