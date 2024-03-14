فرج عامر يفجر مفأجاة سارة بشأن عمر مرموش

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفأجاة سارة بشأن عمر مرموش عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مفاجأة سارة عمر مرموش أصبح هدفا لأكثر من ناد في البريمير ليج ( الدوري الانجليزي ) ، وأصبح طريقة ممهد للانتقال الي ليفربول.

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني لتعادل قاتل أمام فولفسبورج 2-2، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت ولعب حتى النهاية، وكان فريقه متأخرا 2-1 حتى الدقيقة 92 قبل أن يسجل جناح منتخبنا الوطني هدفا قاتلا لفريقه ويقوده للتعادل 2-2.