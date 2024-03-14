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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش يدفنّي لمّا أموت بحب الدنيا أوي | شاهد وصية فيفي عبده

كشفت النجمة فيفي عبده، عن وصية أخبرتها لأبنائها حال وفاتها قائلة: "قلت لأولادي لو مت سيبوني يومين بره تتأكدوا أني مت فعلا وممكن يكون في غيبوبة سكر وفي قصص كتير متداولة على السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها تحب الحياة كثيرا لأنها لم ترها.

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها دائما ما تدعي الله بطول العمر مع الصحة، متابعة: "كل يوم أدعي ربنا طول في عمري شوية عشان مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة وانا قاعدة وبشوف الدنيا وعايزة طولة العمر مع الصحة".

واستكملت: "الصحة تاج على الرؤوس بعد ما مريت بتجربة مرض والمرض بيخوف وغدار، وأهم حاجة ادعي ربنا ياخدني وأنا ماشية على رجلي لكن بحب الحياة وبحبها لأني مشوفتهاش وأنا طول عمري بجري واشتغل ومشوفتش حاجة وكنت شقيانه ومشفتش في بلدي حاجات كتير".

الإعلامية أسما ابراهيم النجمة فيفي عبده فيفي عبدة قناة القاهرة والناس حبر سري

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