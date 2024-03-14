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رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: المتحدة تسير على درب الإرث التاريخي للدراما المصرية المتفردة

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن دراما المتحدة 2024 سارت على درب الإرث التاريخي للدراما المصرية، المتجذرة في أعماق التاريخ، متفردة بريادتها العربية، والتي عززتها الشركة المتحدة من خلال باقة من الأعمال الفنية الضخمة، بما يعكس البعد الحضاري والثقافي والقيم المصرية النبيلة.

 

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة المتحدة قدمت أعمالًا درامية لامست الواقع، وأصبحت رائدة في صناعة الدراما، حيث لم تعد فقط مجردة منتجة لعدد من الأعمال الفنية، بل تصنع وعيًا من خلال تلك الأعمال يقود هذا الجيل نحو الفهم الصحيح في المجالات المختلفة، سواء اجتماعيًا أو ثقافيًا، مشيرًا إلى أن الفن المصري افتقد تلك الجزئية في السنوات الأخيرة، قبل أن تأتي "المتحدة" وتحيي التاريخ المصري العريق بأعمال فنية متفردة.

 

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل، بالتنوع الدرامي الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي جعل كل الفئات تلتف حوله، فهو متنوع ما بين ثقافي وتاريخي مثل مسلسل "الحشاشين".

 

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن دراما المتحدة تمزيت بالحفاظ على القيم المجتمعية والأسرية المصرية الأصيلة، فلم تعد الأعمال الفنية الهابطة أو الإجرامية في صدارة المشهد ولم يعد لها وجود أساسًا، في ظل الرسائل والقضايا السامية التي تناقشها الأعمال الدرامية الآن.

دراما المتحدة 2024 الإرث التاريخي الشركة المتحدة الأعمال الفنية الضخمة الفن المصري

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