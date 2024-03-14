الخارجية الجزائرية: عطاف يصل إثيوبيا للمشاركة في المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع عقدها يوم غدا الجمعة 15 مارس.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد تحت رئاسة موريتانيا، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

ومن المنتظر أن تنصب أعمالها حول آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك تحضيراً للاستحقاق الهام المرتقب بداية العام المقبل والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، ونائب رئيس، وكذا ستة مفوضين مكلفين بمختلف الملفات البارزة في الأجندة القارية.

ويترأس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، من دولة تشاد، ومن المنتظر أن ينتخب رئيسا جديدا للمفوضية خلال العام المقبل 2025 ويكون من دول شرق أفريقيا.