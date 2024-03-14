فيفي عبده: الرقص فن محترم.. وربنا رب قلوب

قالت فيفي عبده، إن الرقص مهنة وفن محترم، مضيفة أنها لا تفهم في الدين ولا في السياسة والذي يفتي المتخصص في الدين.

وتابعت فيفي عبده: "بجد تعبت من ظلم من الناس وأنا متجهة لله 37 سنة وبروح شهر رمضان بالنسبة لي حاجة مختلفة وربنا هو اللي يدين المكافأة مش العبد وأنا غلبت وزهقت وتعبت من ظلم الناس".

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، ، متابعة: "دلوقتي كل واحد عايز يحكم على التاني بمزاجه وكل واحد عايز يعمل قاضي ولكن ده شيء بتاع ربنا مش العبد ودي مهنة زي كل المهن وبتعب واشقى وبروح بيتي ربنا عالم بيا".

وروت فيفي عبده موقف حدث لها أمام الكعبة قائلة: "في مرة بلف حول الكعبة وكنت بعيد عنها ناحية الأبواب ودعيت ربنا لو راضي عليا امسك الكعبة وكأن المكان اتفتح وألقي نفسي واقفة أمام الكعبة وحسيت برضا من عند الله.. ربنا رب قلوب مش مناظر وأشكال".