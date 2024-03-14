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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 4..نصار وخضر وقعوا في بعض والسقا يطلب الزواج من زينة

السقا وخضر
السقا وخضر

تصاعدت أحداث مسلسل العتاولة، على شاشة mbc مصر، وشهدت الحلقة الرابعة في بدايتها تسليم المعلم دخاخني لزوجته بعد خطفه من قبل نصار وخضر نتيجة لخطفه شقيقتهم نجاة.

 

وبدأ خضر في عداوة شقيقه نصار وذهب إلي حبيبته حنة والتي تجسد دورها زينة لمعروفة طريق المسروقات وقام بضربها وسط رجالته.

 

وذهبت بعدها حنة لنصار ورأى علامات الضرب علي وجهها، وتحكي له ما فعله شقيقه ليذهب بعدها لخضر وتبدأ العداوة بينهما

 

وطلب نصار والذي يجسد دوره السقا الزواج من زينة لتوافق زينة وهي الفتاة الذي كان يحبها من صغره ورفضته بسبب عمله كحرامي.

 

العتاولة يواصلون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

 

مسلسل العتاولة

 

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة العتاولة شاشاةmbc نصار السقا

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