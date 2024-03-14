المفتي: التشاؤم بالأرقام والأيام منهي عنه شرعا..ولا إثم على من ترك التراويح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه لا إثم على من ترك التراويح، ويمكن أن تؤدَّى بما يستطيع المسلم وفي المنزل.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعا؛ لأن الأمور تجري بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه، أما التفاؤل ببعض الأرقام أو الأيام من الأمور الحسنة التي لا مانع منها شرعا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وأن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى.