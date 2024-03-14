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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل 100 راجل الحلقة 4.. سمية الخشاب تواجه فيديو القـ.تل

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل ب100 راجل الحلقة 4 أحداثا مثيرة حيث يوجه ظابط سؤالا لغالية عن سبب وجودها في الميكروباص ويطلب منها الرخص، لتعطيه الرخص ويتركها تذهب، لتفكر غالية أن تهدد مهران ليعطي لها باقي مال عملية والدها ولكنها تتراجع عن الفكرة، يخطف مهران زوجته في مكان مهجور ويخبرها أنه قام بتقطيع جثة الشاب الذي قتلته زوجته، وأنه قام بتغيير مظهره لكي لا يعلم أحد أن زوجته قامت بخيانته لتترجه لكي يتركها ولكنه يسخر منها ويرفض.

 

يعلم صقر الذي يجسده محمد القس، أن أحد رجاله قام بخيانته لمنافسته في تجارة الأسلحة وقام بتبليغ الشرطة عنه ويتم القبض على «مشيقة» التي تجسدها سما إبراهيم، ويتوعد له عن خيانته له التي تسببت في القبض على زوجته، ويأتي المحامي لصقر ويخبره أن النيابة رفضت موضوع الكفالة.

 

ثم تدخل والدة غالية عليها، لترتبك غالية، وتخبئ رأس جثة الشاب الذي أخذتها، وتسألها والدتها عن صحة والدها، لتخبرها أن صحته تحسنت وأنه يتعافى، لتعلم والدتها أنها تكذب عليها، لتطلب منها غالية أن تطمئن، وأن الطبيب وافق على تقسيط ثمن عملية والدها.

 

وتطلب غالية من طفل أن يأخذ الصندوق الذي يحتوي على رأس الشاب ويعطيه للموظف لتسليمه لمهران، ليوافق الطفل ويقوم بإدخال الصندوق، يستلم مهران الصندوق ويجد الرأس بداخله، ليرتبك وفي نفس الوقت يرن هاتفه، ليجد «غالية» تهدده بالفيديو مقابل أن يعطيها مال عملية والدها، وإذا لم يعطيها المال ستقوم بنشر الفيديو ليسألها عن الوقت الذي تريد فيه المال، ويعلم مهران أن من يتحدث معه تكون غالية ويتوعدها.

سمية الخشاب سما إبراهيم مسلسل ب100 راجل محمد القس الفنانة سمية الخشاب

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