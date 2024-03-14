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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل من يقول لزوجته طلقت بالعامية.. لا يقع؟.. اعرف الحكم الشرعي

الطلاق
الطلاق

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الطلاق يقصد به رفع قيد النكاح، وأن الأصل في الطلاق هو الحظر وليس الإباحة، وهذا يعني أن هناك خطوات سلمية يجب أن نلتزم بها قبل الوقوع في الطلاق.

هل من يقول لزوجته طلقت بالعامية، لا يقع؟ 

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الطلاق هو الخطوة الأخيرة، أو ما يشبه بتر العضو الفاسد الذي لا علاج له، فهناك ما يسمى الصلح بين الزوجين، وعلاج النشوز، وغيرها، ففي حالة عدم الوصول لحل يكون الطلاق هو الأمر النهائي.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيونيّ، أن هناك أنواع من الطلاق أولها الطلاق الصريح، وغير صريح، وأن الطلاق الصريح يكون من حروف "طلق" وأن الكثير من العلماء قصر الطلاق على لفظ الطلاق، ولكن من يقول فارقتك أو أنتي كأمي، فكل هذا ليس صحيح.

ولفتت إلى أن هناك فتوة غريبة خرجت تقول :" من يقول لزوجته طلقت بالعامية، لا يقع، موضحة أن هذه الفتوى غريبة وغير صحيحة، فالطلاق يكون من خلال الكتابة، أو اللفظ، وأن تسمع الزوجة لفظ الطلاق".

أستاذ تفسير: الطلاق لا يقع إلا بالنية.. فيديو

طلاق الرجل لزوجته لا يقع إلا بشهود

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوجة التي لم تسمع لفظ طلاقها من زوجها، لا يكون في هذه الحالة الطلاق صحيح، موضحة:" الطلاق الغيابي لا يقع وأن الأصل في الطلاق الأشهاد".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيونيّ، أن الزوج الذي يقول لزوجته في البيت بدون شهود لا يقع الطلاق، فالأصل في الطلاق وجود شهود.

ولفتت إلى أن الإمام أبو زهر، قال إن الشهود في الطلاق فيه مصلحة للزوجة والزوج، وأن الرجل من الممكن أن يرجع في كلامه حالة البحث عن شهود، ولذلك نؤكد أن تعاليم الدين يجب أن تأخذ من المتخصصين.

وأشارت إلى أن البيع والشراء يحب بيه الشهود، فالطلاق أيضًا يوجب أن يكون به شاهدي عدل، وأن الطلاق يعني هدم الأسرة.

الطلاق النكاح الدكتورة سعاد صالح جامعة الأزهر علاج النشوز هل من يقول لزوجته طلقت بالعامية لا يقع

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