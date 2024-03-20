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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

صدى البلد

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى المجيدة، ذكرى نصر العاشر من رمضان ، ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية، الذى حققه هذا الجيل من أبناء القوات المسلحة، وجسد بطولات وتضحيات الشعب المصري فى استرداد أرض سيناء المقدسة وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها.

إن ذكرى نصر العاشر من رمضان عام 1973، تمثل أعظم إنتصارات العسكرية المصرية العريقة، وتجسيداً لقوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث.

نصر العاشر من رمضان

وقد أعلى جيل نصر العاشر من رمضان الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، وقد سطر أبطال الجيش المصري البواسل صفحات مشهودة فى العاشر من رمضان والتي ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين ، صنعوا بدمائهم وتضحياتهم  إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله.

ولأن سيناء هي أغلى وأطهر بقعة بالنسبة للمصريين، فتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بذكرى نصر العاشر من رمضان، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في العاشر من رمضان عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب العاشر من رمضان، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

إسرائيل تعترف بهزيمتها في حرب العاشر من رمضان

الحديث عن حرب العاشر من رمضان لم ولن ينتهي ؛ وينشر موقع صدى البلد شهادات قادة إسرائيل عن حرب العاشر من رمضان واعترافهم بالهزيمة المذلة أمام مصر.

موشيه ديان: الحرب كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان في شهر ديسمبر عام 1973 بأن نصر العاشر من رمضان كان بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، وأن حالة التفوق العسكري الإسرائيلي قد انتهت إلي الأبد وشدد في مذكراته انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلي والقائمة علي أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، ونوه على ضرورة أن يعوا أنهم ليسوا القوة العسكرية الوحيدة في الشرق الأوسط وأن هناك حقائق جديدة لا بد أن يتعايشوا معها.

جولدا مائير: وجدت نفسي فجأة أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ قيامها

"جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل أوضحت أنها وجدت نفسها أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ قيامها وقد انهارت معتقدات أساسية كانت راسخة لدينا في ذلك اليوم ومنها إيماننا المطلق بقدرتنا علي منع المصريين من عبور قناة السويس".

"أهارون ياريف" مدير المخابرات الإسرائيلية الأسبق: خرجنا ممزقين وضعفاء

قال أهارون ياريف مدير مخابرات دولة الاحتلال الإسرائيلي أن العرب قد خرجوا من الحرب منتصرين بينما نحن من ناحية الصورة والإحساس قد خرجنا ممزقين وضعفاء، وحينما سئل السادات هل انتصرت في الحرب أجاب انظروا إلى ما يجرى فى إسرائيل بعد الحرب وأنتم تعرفون الإجابة على هذا السؤال.

الجنرال "شموائيل جونين" قائد جيش الاحتلال الإٍسرائيلي في جبهة سيناء

وصف الجنرال شموائيل جونين قائد جيش الاحتلال الإٍسرائيلي فى جبهة سيناء، هذه الحرب بأنها صعبة، ومعارك المدرعات بها كانت قاسية وأن معارك الجو فيها مريرة.

"أروي بن أري" مساعد قائد جبهة سيناء في الحرب

يحكى أروي بن أري مساعد قائد جبهة سيناء في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما حدث فى حرب العاشر من رمضان قائلا: "في الساعات الأولي لهجوم الجيش المصري كان شعورنا مخيفا لأننا كنا نشعر أننا نزداد صغرا والجيش المصري يزداد كبرا والفشل سيفتح الطريق إلى تل أبيب.

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