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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد مدافعا عن شيكابالا: اعتذر من بدري

صدى البلد

دافع طارق السيد لاعب الزمالك السابق، عن محمود شيكابالا بعد عدم مشاركته في الدورة الرمضانية في السعودية.

وقال طارق السيد عبر حسابه بموقع فيسبوك: ايه المشكلة انه اتفق في حاجة وشايف انه نتائج فرقته مش مساعدة واحترم جمهوره واعتذر، بالإضافة أنه اعتذر كمان من بدري.

 

وسادت حالة استياء من مسئولي نادي الزمالك، بشأن الأزمة التي تم إثارتها عن مشاركة شيكابالا في دورة رمضانية في السعودية، وهناك تساؤلات سيتم توجيهها إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن علمه بسفر شيكابالا إلى السعودية والمشاركة في الدورة الرمضانية، خاصة في ظل بعض الأزمات التي لم يتم السيطرة عليها بواسطة مدير الكرة الفترة الماضية.

هجوم سعودي حاد على شيكابالا

هاجم الأمير السعودي عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، مهددا باللجوء الى القضاء واعتزام مقاضاته.

 

الأمير السعودي عبدالله بن سعد

وسيطر الغضب على الأمير السعودي، بسبب عدم حضور شيكابالا بطولة الامير عبدالله بن سعد، رغم استلام الأخير مقدم العقد، رغم إعلان الأمير السعودي، عن فريقه في بطولة كلارينس سيدورف إيرك أبيدال، الذي يضم عدد من اللاعبين أبرزهم شيكابالا، محسن متولي.

شيكابلا أزمات شيكابالا طارق السيد نجم الزمالك

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