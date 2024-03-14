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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس السيادي السوداني: البرهان يتعهد بحل أزمة الموانئ البحرية

صدى البلد

تعهد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس على حل الأزمة التي تواجه المباني البحرية.

والتقى "البرهان" في مكتبه  وفد اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية بحضور والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، بحسب البيان الصادر عن مجلس السيادة السوداني.

وأشار البيان إلى أن "البرهان" أكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالموانئ، وثمن جهود اللجنة في التوصل لحل الأزمة، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث.

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني على ضرورة الوحدة المشتركة وتكامل الجهود بين الإدارة العليا للموانئ البحرية والعاملين والعمل مع الجهات ذات الصلة لحل الازمة في أقرب وقت. 

ومن جانبه أوضح عثمان طاهر آدم عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ في تصريح صحفي أن اللجنة أطلعت رئيس مجلس السيادة السوداني على تأثيرات القرارات الصادرة مؤخراً المتعلقة بمناهضة خصخصة الموانئ البحرية، مبيناً أن الوفد أبدى ارتياحاً تاماً لتفهم رئيس مجلس السيادة للأمر وتعهده بحل الأزمة مع الجهات ذات الصلة .

المجلس السيادي السوداني أزمة الموانئ البحرية عبد الفتاح البرهان

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