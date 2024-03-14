الانتخابات الرئاسية الروسية.. بدء التصويت في جزر الكوريل

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في جزر الكوريل.

وقال نيكولاي جوكوف، رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية الروسية، إن 86 مركز اقتراع افتتحت في منطقة ماجادان، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضح جوكوف أن نحو 300 مراقب عام يعملون في مراكز الاقتراع.

في وقت سابق أصبح من المعروف أنه تم افتتاح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في إقليم كامتشاتكا ومنطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي.

كان حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف أول من شارك في الانتخابات الرئاسية في البلاد من قادة الكيانات المكونة لروسيا.