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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرنا بـ رام الله : مصر تقوم بجهود حثيثة لحل الأزمة الإنسانية لـ سكان غزة

سفير مصر في رام الله
سفير مصر في رام الله يلتقي وزيرة الصحة الفلسطينية

التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، حيث تم استعراض الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وخاصة الأزمات التي تعتري القطاع الصحي شبه المنهار بسبب تضرر معظم المستشفيات والنقص الحاد في المستلزمات الطبية. كما تناول الحديث الوقوف على الاحتياجات الطارئة التي يحتاجها قطاع غزة من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية. 


وقد استعرض السفير المصري الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار، إلى جانب استعراض الجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية براً وجواً.


كما استعرض السفير سليمان الجهود التي تقدمها مصر لمساندة أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استقبال الجرحى والمرضى عبر تحويلهم من المستشفيات الفلسطينية للعلاج بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والغذاء والايواء من خلال تسيير آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة. 


ومن جانبها، أثنت وزيرة الصحة الفلسطينية على الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في السعي من أجل إيصال المساعدات الصحية للقطاع وآليات علاج جرحى قطاع غزة في مصر.

السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله وزيرة الصحة الفلسطينية مصر وقف إطلاق النار أبناء الشعب الفلسطيني

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