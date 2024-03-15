خبز ملطخ بالدم.. القصة الكاملة لمج.زرة الاحتلال في «دوار الكويت»

يقف أهل غزة في انتظار المساعدات الغذائية، مواد تُشبع جوع أعدادهم الكثيرة لفترة قصيرة، يجتمعون من مسافات بعيدة في مكان واحد لتوفير الطعام لأطفالهم.. لكن هذا المشهد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يُصبح سببا لارتكاب مجازرة تقتل عدد أكبر منهم، "إما تنجو بالطعام لعائلتك او توفر لهم رغيف الخبز مقابل حياتك".

مجـ زرة دوار الكويت

مجـ زرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب “دوار الكويت” وسط غزة، إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية ليلة الجمعة بسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو عدد كبير من المواطنين الذين كانوا في انتظار وصول المساعدات الغذائية والإنسانية.

لم تكتف قوات الاحتلال بقتلهم، بل منعت أيضا طواقم الإسعاف من الوصول إلى دوار الكويت، بحسب ما ذكرت قناة “الأقصى”، ووصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة أكثر من 60 قتيلا معظمهم أشلاء وأكثر من 160 جريحًا.

كواليس القصف

ذكرت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، يوم الخميس، أن عدد القتلى جراء القصف وصل إلى 20 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 155 آخرين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في مدينة غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الفرق الطبية تواجه صعوبات في التعامل مع حجم وخطورة الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة، نظرًا لنقص الموارد الطبية والكوادر البشرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد غراب، طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء، أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، حيث لا تزال عمليات نقل المصابين إلى المستشفيات جارية. وسبق لشاهد عيان في موقع الحادث أن أفاد بأن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم، وتظهر مقاطع الفيديو وجود عدد كبير من الجثث في مكان الحادث.

وأكدت وزارة الصحة أن القصف الذي استهدف تجمعًا للمواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت بغزة تسبب في سقوط القتلى والمصابين، وذلك نتيجة لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن «أكثر من 60 شهيدا و160 إصابة عدد منها بحالة حرجة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت بمدينة غزة».

بيان حماس

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازر وحملة القتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة ليلة الجمعة، استهدفت تجمعًا للمواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين. تأتي هذه المجزرة في إطار سلسلة من الاستهدافات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون العزل، الذين يواجهون سياسة التجويع الإسرائيلية".

وأضافت حماس في البيان: "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال يعتبر إشارة خضراء لمزيد من الجرائم المروعة. تأتي هذه الجرائم في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن التي تحمي الكيان الإسرائيلي المجرم من أي محاسبة دولية".

وحملت حركة حماس إدارة الرئيس بايدن مسؤولية استمرار مجازر جيش الاحتلال بالسلاح والدعم الأمريكي المفتوح، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الحملة الإبادة، واتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل دخول المساعدات عبر المعابر البرية وعدم الانصياع لإرادة الاحتلال وسياساته الفاشية.

نفي الاحتلال الإسرائيلي

فيما نفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة ما أعلنته حركة حماس بشأن إطلاق وحداته النار في مدينة غزة ليلة الخميس على تجمع للفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية.

وجاء في بيان الاحتلال أن "التقارير التي تزعم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت عددًا من سكان غزة في نقطة توزيع المساعدات هي تقارير زائفة". وأكد الاحتلال أنه يقوم حاليًا بتقييم الحادث.