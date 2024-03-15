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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة صحة النواب ..

أبرزها الصيادلة.. صرف مقابل السهر بتعديل قانون المهن الطبية الجديد لهذه الفئات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.


وتضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .

 

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صحة النواب توافق على مواد بمشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

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صحة النواب: دمج أخصائيي تكنولوجيا العلوم التطبيقية في تعديلات قانون المهن الطبية

و وافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المهن الطبية قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية

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