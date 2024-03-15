حبس المتهمين بسرقة مستلزمات الصرف الصحي في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان يستقلان مركبة توك توك وتم ضبطهما.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تداول على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية .
وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان يستقلان توك توك، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى.
واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتولت التحقيق.