عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مستلزمات الصرف الصحي في القليوبية

متهمين
متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان يستقلان مركبة توك توك وتم ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تداول على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية .

وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان يستقلان توك توك، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتولت التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق شبين القناطر مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

دعاء أول جمعة في رمضان .. يسخر الله لك الأرض ومن عليها

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقليوبية

حبس المتهم بقـ.ـتل زوجته أثناء مشاجرة بينهما بالقليوبية

بسعر 27 جنيها للكيلو.. توزيع 135 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

انتحلوا صفة رجال شرطة| لغز سرقة 2.8 مليون جنيه من تاجر عملة

هل وضع المراهم على الجلد يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

الأجواء وعكسها| موجة حارة 3 أيام بعدة مناطق وأخرى باردة ببعض المحافظات

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

من أكتوبر لأبو سمبل..تصوير جوي يكشف تطورات العمل بمشروع القطار الكهربائي السريع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ