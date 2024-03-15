تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني في ولاية أويتا الجنوبية

ذكرت هيئة تلفزيونية محلية، اليوم الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تحطمت في ولاية أويتا الجنوبية في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المذيع إن السكان لم يصبوا بأذى ولكن تفاصيل الطاقم لم تكن واضحة على الفور.

وذكرت صحيفة جابان تايمز أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات إلى إدارة الإطفاء المحلية في مدينة هيدا بالمحافظة.

والاسبوع الماضي، ذكر مسئولون في وزارة الدفاع اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية فشلت في تحديد سبب تحطم مروحية العام الماضي قبالة جزيرة بمحافظة أوكيناوا في تقرير التحقيق حول الحادث.

وقال المسئولون إن قوات الدفاع الذاتي البرية ستصدر قريبا تقريرا حول تحطم مروحية من طراز "يو إتش- 60 جيه ايه" بالقرب من جزيرة مياكو بمحافظة أوكيناوا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، من بينهم يويتشي ساكاموتو، قائد الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتي آنذاك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف المسئولون أن تحليل مسجل بيانات الرحلة الذي تم انتشاله من المروحية كشف أن قوة محركها الأيمن انخفضت بسرعة قبل تحطمها بوقت قصير.