منح وزيادات ممنوحة قانونا للأرامل والمطلقات.. تفاصيل

أولى قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، عناية بالغة للأرامل والمطلقات من خلال منحهن العديد من الحوافز والمنح لتقديم يد المساعدة إليهن لمواجهة أعباء الحياة.

شروط حصول المطلقة على معاش طليقها



حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.

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شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى



اشترط قانون المعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

كما يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:

1- ترمل البنت أو الأخت.

2- طلاق البنت أو الأخت.

3- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.