حماس تدعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف الإبادة ضد غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، إن مجزرة ليلة الجمعة التي استهدفت مواطنين في دوار الكويت أثناء انتظارهم المساعدات، تضاف للمجازر الوحشية وسياسة التجويع الصهيونية.



ولفتت حماس إلى أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجـرائم المروعة.



وقالت حماس، إن حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعب الفلسطيني بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحمي الكيان المجرم من أية ملاحقة دولية.



كما دعت حماس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة واتخاذ كافة الإجراءات لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية.