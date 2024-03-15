الصحف الإماراتية اليوم| السيسي يحذر من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح.. رصد أول سفينة مساعدات عبر البحر قبالة ساحل غزة.. تحرك أوروبي لإنهاء الحرب .. و«تمـرد أمـريكي» على نتـنياهـو

محمد بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل

أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا

إصابة سفينة بصاروخ قبالة سواحل اليمن

مقتل وإصابة العشرات في استهداف الجيش الإسرائيلي مواطنين ينتظرون مساعدات

زلزال بقوة 5.8 يضرب مقاطعة «فوكوشيما» في اليابان

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة البيان الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

كما حذر السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أكد في يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن توفير التنشئة السليمة للطفل في قلب رؤيتنا للمستقبل. وقال في حسابه على منصة إكس "في "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن الاهتمام بالطفل وتوفير كل متطلبات التنشئة السليمة له وحمايته وكفالة حقوقه، تقع في قلب رؤيتنا للمستقبل، لأن طفل اليوم هو حامل الراية غداً، وبناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة".



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الامارات اليوم إلى اعلان وزارة الصحة في غزة في بيان، الخميس، أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح عندما استهدفت القوات الإسرائيلية تجمعاً لفلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.

وأفاد البيان بوصول 11 جثة و100 جريح إلى مستشفى الشفاء حتى الآن.



قا لت صحيفة البيان إن سفينة المساعدات الأولى التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو غزة شوهدت قبالة شاطئ المدينة صباح اليوم الجمعة، نقلا عن مراسلي وكالة فرانس برس.

وأظهرت لقطات فيديو وصور التقطها مصورو فرانس برس السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة (حماس).



وذكرت صحيفة الخليج أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية الجمعة.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات الملكية البريطانية إن "سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار"، مشيرة الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

وفي حين لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

كما أفادت صحيفة الخليج بدعوة البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، إلى وقف إطلاق نار «فوري ودائم» في غزة، في وقت دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل إسرائيل «منبوذة» في ظل الحرب على غزة، وقال إنه يتعين على إسرائيل إجراء «تصحيحات كبيرة في المسار» لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين، فيما دعت مصر وإسبانيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية الأمم المتحدة، بينما يُرتقب وصول سفينة تحمل 200 طن من الأغذية وتتقدم ببطء من قبرص إلى غزة مع تسارع الجهود لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يقف على شفا المجاعة.



دوليا، أوضحت صحيفة البيان اعلان أستراليا اليوم الجمعة أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما علّقت، حالها حال دول عدة، مساهمتها المالية في أعقاب اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "طبيعة هذه المزاعم تبرّر ردّا مباشرا ومناسبا".

لكنها أشارت الى أن "النصيحة الأمثل حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية... بعد مراجعة من قبل لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، أستراليا ستوقف تعليق مساهمتها في الأونروا".

وقامت نحو 15 دولة تتقدمها الولايات المتحدة بتعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفا تابعا لها، بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأدى لاندلاع الحرب.

ذكرت صحيفة الاتحاد أن سكان الشرق الأقصى الروسي بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع الجمعة عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 20 ت غ الخميس) في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20,00 (الساعة 18,00 ت غ) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر إجراء التصويت على مدى ثلاثة أيام.

كما لفتت الامارات اليوم الى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مواطنيه إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ اليوم الجمعة 15 مارس، وتمتد إلى يوم 17 منه، للتعبير عن وطنيتهم في «فترة صعبة» يمر بها البلد، فيما اعتبرت أوكرانيا أن الانتخابات في أقاليم أوكرانية «محتلة» باطلة.

وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي عشية بدء التصويت: «تعلمون أن بلدنا يمر بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريباً».

وأضاف: «بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح، علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا».

أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1030عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 136 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة، فضلاً عن تحييد 195 مسلحاً حاولوا التسلل إلى بلدة روسية.

وقالت الوزارة إن قواتها في محاور كوبيانسك (خاركيف شرق أوكرانيا) ودوينتسك عززت مواقعها على طول خط المواجهة، وسيطرت على تحصينات مهمة، وصدت هجمات معادية، وعلى محور أفدييفكا تعزز القوات الروسية خطوطها، وصدت 8 هجمات، وكبدت العدو مدرعات بينها «برادلي» أمريكية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة رادار.



وأفادت صحيفة الاتحاد ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، المياه قبالة مقاطعة «فوكوشيما» شمال شرق اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» في المنطقة.