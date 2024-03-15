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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشردون ومصابون.. مصرع 3 أشخاص في عاصفة فيليبو بموزمبيق

صدى البلد

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، وتأثر أكثر من 14000 آخرين سلبًا بعد مرور العاصفة الاستوائية فيليبو عبر موزمبيق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات.

وقال باولو توماس، المتحدث باسم المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها ، لراديو موزمبيق الحكومي يوم الخميس، إنه تم تسجيل الوفيات في مقاطعتي إنهامبان ومابوتو الجنوبيتين.

وحسب المتحدث باسم المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، كان هناك أيضًا تأثير على قطاع الطاقة، حيث تعطلت خطوط الاتصال أو تم تكييفها، وغمرت المياه المنازل أو دمرت.

وتتوقع السلطات تشير إلى أن 525 ألف شخص معرضون للخطر؛ وفي الوقت الحالي، لا تزال البيانات قيد التجميع.

وأضاف المتحدث أنه تم تفعيل مراكز عمليات الطوارئ والفرق الإنسانية بالإقليم لضمان سرعة تقديم المساعدة.

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