بعباية رمضان.. منه عرفة تستعرض أناقتها عبر انستجرام

حرصت الفنانة منه عرفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وتألقت منه عرفة في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت عباية رمضان باللون الأبيض ومن الناحية الجمالية، اعتمدتعلى خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.





آخر أعمال منة عرفة

وكان آخر أعمال الفنانة منة عرفة فيلم «شريط 6»، بطولة خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمدخالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجي، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: وفاء عامر والفنان طارقعبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغني ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، من إخراج محمدسلامة، وتأليف محمود حمدان.