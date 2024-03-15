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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس اليوم

صدى البلد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية التركية ، اليوم الجمعة، من منخفض جوي، قائلة إنه سيؤثر على مختلف مناطق البلاد يلقي بظلاله على المناطق الداخلية والشرقية. 

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال عطلة نهاية الأسبوع ستصل إلى 13 درجة مئوية في أنقرة، و15 درجة مئوية في إسطنبول، و19 درجة مئوية في إزمير.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا وكثيفًا في جميع أنحاء البلاد، مع هطول أمطار متفرقة على معظم المناطق باستثناء تراقيا وموغلا وشانلي أورفا.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق مثل شيرناك، وأضنة، وهاتاي، وشرق سيارت، وغرب هكاري.

غدًا، من المتوقع أن يستمر الطقس غائمًا جزئيًا وكثيفًا في مناطق مثل مرمرة، وداخل وغرب بحر إيجة، وغرب البحر المتوسط، مع هطول أمطار في البحر الأسود، وشرق الأناضول، ووسط الأناضول، ووسط وشرق البحر المتوسط، وجنوب شرق الأناضول، وشرق وغرب كركلاريلي وإديرن.

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