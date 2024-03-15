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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية

زلزال اليابان
زلزال اليابان
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما ومناطق أخرى في شمال شرقي اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، فإن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.



ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في المنطقة.

وفي سياق اخر، ذكرت هيئة تلفزيونية محلية، اليوم الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تحطمت في ولاية أويتا الجنوبية في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المذيع إن السكان لم يصبوا بأذى ولكن تفاصيل الطاقم لم تكن واضحة على الفور.

وذكرت صحيفة جابان تايمز أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات إلى إدارة الإطفاء المحلية في مدينة هيدا بالمحافظة.

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