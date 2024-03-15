عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الصومالية تكشف أخر تطورات هجوم مسلحو حركة الشباب على فندق شهير

الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية

أكدت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو ومقتل كل المسلحين.

وأعلن التلفزيون الوطني الصومالي، اليوم الجمعة، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الصومالية نجحت في القضاء على  الذين هاجموا فندقا شهيرا في العاصمة مقديشو.

وشوهدت أجهزة الأمن في وقت سابق تحيط بفندق سيل، وهو مكان يرتاده المسؤولون الحكوميون والمشرعون، بعد هجوم تبناه مسلحو حركة الشباب.

اقتحم المهاجمون فندقا بالقرب من مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية مقديشو مساء يوم الخميس.

وأبلغ السكان عن سماع انفجارين أعقبهما إطلاق نار.

أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها وقالت إنها حاصرت فندق سيل - وهو مكان تجمع للسياسيين.

الأمن الصومالي الشرطة الصومالية العاصمة الصومالية مقديشو الصومالية العاصمة الصومالية العاصمة مقديشو الصومال هجوم مسلح حركة الشباب مقديشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوبي جنين بالضفة الغربية

الجليد في القطب الجنوبي يهدد العالم.. ماذا يحدث؟

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

رغم الزيادات .. اشتري دايو سيلو بـ 100 ألف جنيه

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

جماهير الجزائر تلقن المنتخب علقة ساخنة بعد الخروج من أمم أفريقيا

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

وصول جثمان حبيبة الشماع إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليها.. صور

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية

سعر الريال السعودي رسميا اليوم

ظاهرة جوية تضرب القاهرة الكبرى خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر.. مكالمة مزيفة من خدمة العملاء تنتهى بسحب رصيدك فى البنك

صحف الإمارات| السيسي يحذر من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح.. أول سفينة مساعدات لغزة.. وتحرك أوروبي لإنهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

المتابعون وصفوها بالخائنة.. جدل بسبب دعم ملكة جمال العراق للاحتلال الإسرائيلي

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ