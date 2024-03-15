الشرطة الصومالية تكشف أخر تطورات هجوم مسلحو حركة الشباب على فندق شهير

أكدت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو ومقتل كل المسلحين.

وأعلن التلفزيون الوطني الصومالي، اليوم الجمعة، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الصومالية نجحت في القضاء على الذين هاجموا فندقا شهيرا في العاصمة مقديشو.

وشوهدت أجهزة الأمن في وقت سابق تحيط بفندق سيل، وهو مكان يرتاده المسؤولون الحكوميون والمشرعون، بعد هجوم تبناه مسلحو حركة الشباب.

اقتحم المهاجمون فندقا بالقرب من مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية مقديشو مساء يوم الخميس.

وأبلغ السكان عن سماع انفجارين أعقبهما إطلاق نار.

أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها وقالت إنها حاصرت فندق سيل - وهو مكان تجمع للسياسيين.