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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن حكم وموعد مباراة الأهلي القادمة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب  أحمد حسن : رسميًا.. إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 29 مارس الثامنة مساء والعودة يوم 5 أبريل العاشرة مساءا.

الجنوب إفريقي توم أبونجيل يدير مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه منمورشيوس احمد امتياز.
 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة غموض حتى الآن تحيط بموقف لاعبي الأهلي الدوليين، رغم الإعلان عن وجود اتصال رسمي بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن وجود تنسيق بين الطرفين.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "إبراهيم حسن مدير المنتخب، قال أن كولر تفهم احتياج منتخب مصر للاعبي الأهلي في الوقت الحالي، فهل سيكمل لاعبو الفريق الأحمر حتى نهاية المعسكر الحالي حتى 26 مارس".

 

وأضاف: "لا نريد دخول المنتخب في أزمات خلال الفترة الحالية، ومحمد صلاح تألق مع ليفربول في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج، وهو يلعب بشكل رائع في اللقاء، ويلعب براحة نفسية شديدة، وهي نصيحة للجهاز الفني بضرورة مراعاة الجانب النفسي لصلاح مستقبلا".

وأكمل: "فكرة الراحة النفسية تفرق كثيرا في أداء اللاعبين الموهوبين، وهذا الجانب مهم للغاية للاعبين".

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