أول جمعة في رمضان.. أحمد عمر هاشم: تلاوة القرآن لها مكانة عالية

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن تلاوة القرآن والاستماع إليه وخاصة في شهر رمضان، مكانة كبيرة ومنزلة عالية.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، التي نقلها التليفزيون المصري، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أنه كما أن شهر رمضان شهر الطاعة، فهو شهر النصر، فقد نصر الله نبيه والمسلمين في يوم الفرقان يوم أن كان المسلمون قلة وأعداؤهم كثرة، فنصر الله المسلمين بإيمانهم وبما أجراه الله عليهم من خوارق العادات.

واستشهد أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، بقوله تعالى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ).

وتابع أحمد عمر هاشم: نصره الله في غزوة بدر الكبرى، ويوم فتح مكة، حين دخلها منتصرا معلنا الصفح العام.