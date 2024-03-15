أول جمعة في رمضان.. هاشم: الجندي المصري رفض الإفطار في حرب أكتوبر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن انتصارات المسلمين في شهر رمضان ليست قديما فقط، وإنما وقعت في العصر الحديث، حين وقف المسلمون محاربين في سبيل الله ودافعت قواتنا المسلحة على أرض مصر.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، التي نقلها التليفزيون المصري، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أن المقاتل المصري المشرف رفض الإفطار في نهار رمضان أثناء هذه الحرب، وقال (لا أريد أن أفطر إلا في الجنة".

وتابع: ويشاء العزيز الحكيم أن يرزق الله المصريون النصر ببركة رفع شعار "الله أكبر" وعبروا الخط الذي لا يقهر.

وأشار إلى أن المسلمون الآن في غزة يقاتلون في سبيل الله أمام العدو الصهيوني، قائلا لأهل غزة (اصبروا سيكشف الله عنكم الغمة ويرفع عنكم الكرب).