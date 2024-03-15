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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تنتقد طريقة انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين بالاتحاد الإفريقي.. ما السبب ؟

ارشيفي
ارشيفي

 
أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف إن عملية إنتقاء وإنتخاب كبار المسؤولين في منظمة ‎ الاتحاد الإفريقي لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً. 

جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقال وزير الخارجية : عملية الإنتقاء والإنتخاب طالما إحتكمت إلى مبدأ حرية الإختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم

وأضاف  : لطالما كرّست عملية الانتقاء والانتخاب التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد

وتابع : بلادي طالبت باعتماد مسار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة

وأردف  : مسار يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا

واكمل : نأخذ علماً بالتوجه نحو تفعيل مبدأ التناوب الإقليمي بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه

وزاد المسؤول الجزائري  : إن تَرَدُّدَنَا في دعم هذا التوجه دعماً كاملاً ومطلقاً يستند إلى 3 مخاوف أو انشغالات رئيسية

واعرب عن تخوف بلاده  من حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها

واستطرد  : نخشى اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي الذي سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة.

وختم وزير خارجية الجزائر كلمته : الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين.

الجزائر الاتحاد الافريقي أحمد عطاف أديس أبابا

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