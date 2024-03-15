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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريهان تضهر بالحجاب في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

نشرت النجمة شريهان صوره لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت شريهان في الصورهة بإطلالة محتشمة بالحجاب بالون الابيض لتكشف جمالها وأناقتها. 
 

شيريهان ترفض الاحتفال بعيد ميلادها

وأثارت الفنانة شريهان حالة من الجدل الواسع بعد إعلان رفضها التام للاحتفال بعيد ميلادها سواء مع أسرتها أوعشاقها من الجمهور المحب لأعمالها وذلك بسبب الأحداث المؤسفة التى تشهدها فلسطين من إبادة جماعية على يدالاحتلال الصهيوني الغاشم.
 

موقف شريهان لم يكن الأول حيث سبقه كل من حميد الشاعرى ولبلبة حيث رفضا الاحتفال بعيد ميلادهما أيضًا وهو مانرصده فى التقرير التالى.

 

شريهان

ونشرت شريهان تدوينة عبر حسابها على موقع إكس نصها: «لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا فى هذا اليوم و«الذىأصبح يومكم»، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا فى التواصل، ولكن معذرة وسامحونى، أخجل من أى أنواع منالاحتفال حاليًا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة فى هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسى».

وتابعت شريهان: «رسائلكم جميعاً غالية، ولكنها فى وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمرىالتى عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت، سواء مع أسرتى وعائلتى الكبيرة، أو أسرتى وعائلتى الصغيرة، وهى أنتم،محبو شريهان، (الشريهانيون) كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم، وأنا سأظل أكثر من متشرفة».

وأوضحت: «سامحونى فما تبقى لى هو عدم التناقض، وقلبى وعقلى لا يستوعبان ما يحدث فى العالم، وأنفاسىالأخيرة التى سأقابل بها ربى ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطينى، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدثللشعب المدنى الفلسطينى فى غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسرى وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهيرالعرقى والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطينى واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطورى الذى كان عظيماوسيبقى إلى الأبد».

واختتمت كلامها قائلة: «ولا يوجد عندى أمل فى غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل علىالأرض فى وقتنا هذا، لعالمنا هذا، لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية. سامحوني».

احتفال بعيد ميلاد الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية النجمة شريهان شريهان

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