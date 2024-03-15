سر غياب لاعبي الزمالك عن قائمة المنتخب.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة

أكد الناقد الرياضي محمود إسماعيل، أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قام بضم نجوم كثيرة للمنتخب خلال المعسكر الحالي، لم يتم الاستعانة بها من قبل، موضحًا " حسام حسن يختار النجوم التي سيستعين بها ويقدمون أداء مميز مع الأندية الخاصة بهم، ولا ينظر لاسم اللاعب".

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، أن الكابتن حسام حسن قام بضم نجوم لأول مرة للمنتخب، مثل:" محمد مجدي قفشة ومحمد الشامي، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق، ومصطفى شوبير".

ولفت إلى أن الجميع وجه انتقادات للكابتن حسام حسن على عدم ضم نجوم من نادي الزمالك، مؤكدًا :" دي وجهة نظر المدير الفني، وأنه في حالة تحسن هؤلاء اللاعبين سيتم الاستعانة بهم في المعسكرات المقبلة والمباريات المقبلة".

وأشار إلى أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتاج لاستعادة مستواه، وأن أحمد سيد زيزو مصاب، وأن كل مدير فني حر في الاختيارات، معلقًا :" الكابتن حسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق كان يضم أكثر من 10 لاعبين من الأهلي".

